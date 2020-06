Cortometraggio bergamasco al concorso “TagliaCorto”: vota per mandarlo in finale

Un cortometraggio “Made in Bergamo” partecipa all’edizione 2020 del concorso nazionale cinematografico “TagliaCorto“. Intitolato “Solo gli spaventapasseri“, è firmato dal team composto dal giovane regista bergamasco Andrea Carsana con Federico Tacchini, Stefano Barcella e Umberto Da Re, che insieme a lui hanno pensato e organizzato il progetto coinvolgendo e coordinando una troupe tutta bergamasca.

Come previsto dalle regole del concorso, il lavoro è stato realizzato in 90 ore di tempo, ha una durata di 5 minuti massimo, vede la farina come elemento della storia, contiene una videochiamata “impossibile” e una citazione di Alberto Sordi. Inoltre, è stato interamente girato in casa, in sintonia con il periodo segnato dalla pandemia di Covid-19.

Ambientata in un futuro post-apocalittico, la trama si concentra su come si possano tramandare le tradizioni e contiene un’iperbole del fatto che nei principali paesi industrializzati mancasse la farina nei supermercati durante la pandemia. L’intento della troupe era non fare nessun riferimento diretto al Coronavirus, che sarebbe risultato piuttosto scontato.

CARSANA ANDREA – SOLO GLI SPAVENTAPASSERI 🎬 SOLO GLI SPAVENTAPASSERI 🎥 Carsana-Tacchini-Barcella-Da Re#⃣ #traccedaffetto#TagliacortoHomeEdition2020 Publiée par Tagliacorto sur Samedi 30 mai 2020

Scritto e diretto da Andrea Carsana, vede protagonisti l’attore Michele Marinini, Giovanni Lorenzi e Federico Tacchini. Dando vita a un progetto corale, il cast tecnico, invece, è composto da Federico Tacchini (camera operator), Stefano Barcella e Umberto Da Re (direttore della fotografia); Daniela Cimarelli (segreteria di edizione); Maita Navarro (trucco) e Sergio Algeri (runner).

Alla finale del concorso accederanno sette corti, 2 per meriti artistici considerando il parere di una giuria di qualità e 5 in base al numero di likes ottenuti dal video sulla pagina Facebook di “TagliaCorto” fino a domenica pomeriggio. Tutti, quindi, possono aiutare la troupe a raggiungere questo traguardo cliccando “mi piace” al video accedendo a QUESTO LINK.