Operazione straordinaria nell’Hinterland: cento persone controllate e due arresti

È di due arresti e due denunce il bilancio dei controlli straordinari che i carabinieri di Bergamo, con il supporto del nucleo elicotteri e dei carabinieri cinofili di Orio al Serio, hanno eseguito nella giornata di venerdì 5 giugno nell’Hinterland cittadino.

Sono state 97, in totale, le persone identificate e controllate dai 20 militari schierati per l’occasione.

Le due persone finite in manette sono originarie di Albania e Marocco ed entrambi sono stati pizzicati con della sostanza stupefacente (15 grammi di cocaina e 700 euro in contanti).

I due denunciati, invece, sono un senegalese 23enne per violazione del foglio di via obbligatorio e un 43enne rumeno per furto di generi alimentari in un supermercato di Seriate.