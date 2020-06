Chiude per una notte per manutenzione la galleria di Montenegrone

Stop alla galleria Montenegrone per una notte, lungo la ex strada statale 671 della Valle Seriana. La chiusura scatterà alle 21 di lunedì 8 giugno e resterà in vigore fino alle 5 del mattino successivo.

Il provvedimento è stato preso per consentire lavori di manutenzione all’impianto di videosorveglianza e all’impianto elettrico situati all’interno della galleria.

La decisione è stata resa nota tramite un’ordinanza del settore viabilità della provincia di Bergamo.

Durante le ore di chiusura, il traffico veicolare sarà deviato in direzione nord allo svincolo Pedrengo/Torre de Roveri, mentre in direzione sud allo svincolo di Nembro.