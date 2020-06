Atalanta, quasi quattro mesi dopo Gomez e compagni tornano al Gewiss Stadium

L'ultima volta era stata in notturna, il 15 febbraio scorso. Una rimonta entusiasmante nello scontro diretto per il quarto posto con la Roma: 2-1 con Palomino e Pasalic che hanno ribaltato il vantaggio iniziale di Dzeko.

Sabato 6 giugno, quasi quattro mesi dopo, l'Atalanta è tornata al Gewiss Stadium. Un allenamento - con partitella finale - ha sancito il rientro nella struttura di Gomez e compagni, che hanno potuto calpestare l'erba delle ultime grandi imprese dopo i tre mesi orribili caratterizzati da morte, sofferenza e paure.

Il club aveva deciso di non comunicare la scelta di allenarsi allo stadio per evitare che i tifosi potessero assembrarsi all'esterno dell'impianto, dove, nell'area di prefiltraggio della curva Morosini, si tiene come ogni sabato mattina il mercato.

Visualizza questo post su Instagram 🖤💙finalmente casa 🖤💙 Un post condiviso da Roberto Spagnolo (@roberto_spagnolo_ata) in data: 6 Giu 2020 alle ore 1:31 PDT

La foto dell'allenamento è stata pubblicata sui social dal direttore operativo Roberto Spagnolo.

I nerazzurri proseguono così il lavoro verso la ripartenza del campionato, per loro prevista domenica 21 giugno nel recupero della 6^ giornata di ritorno contro il Sassuolo.