Parre, carabinieri in un’azienda edile: all’interno due mucche coi vitelli

Mercoledì 3 giugno a Parre i Carabinieri della Stazione di Ponte Nossa coadiuvati dai Carabinieri Forestali della Stazione di Gromo hanno effettuato controllo a un’azienda edile all’interno della quale era stata notato un non corretto utilizzo di alcuni locali, destinandoli a uso allevamento di animali da pascolo e alla presenza di materiale metallico presente in evidente stato di abbandono.

L’accesso ha permesso di trovare due mucche che il proprietario, noto alle forze dell’ordine per reati contro la persona e in ambito edile, possessore di allevamento sulle alture sopra Ardesio, aveva spostato, anche su consiglio del veterinario, nel mese di marzo, per garantire loro miglior comfort per dare alla luce due vitelli, lì presenti.

Il proprietario è stato reso edotto della necessità di liberare il locale adibito a “nursery” con relativa pulizia e di provvedere al corretto smaltimento dei rifiuti metallici, identificati quali parti metalliche di macchinari edili in disuso di sua proprietà e regolarmente custoditi in un capannone.

Il controllo, eseguito dai militari del comparto Territoriale e Forestale, sull’adempimento delle prescrizioni, ha fornito esito positivo.

Ulteriori simili accertamenti della Compagnia di Clusone, volti a verificare il rispetto delle prescrizioni su: la destinazione d’uso dei locali delle aziende e dei terreni; il governo degli animali negli allevamenti; la gestione dei rifiuti.

I controlli proseguiranno nelle prossime settimane.