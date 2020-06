Morte di George Floyd, le proteste del Black Lives Matter arrivano anche a Bergamo

Arrivano anche a Bergamo le mobilitazioni di protesta per George Floyd, il 46enne afroamericano morto lo scorso 25 maggio durante un fermo di polizia a Minneapolis.

Domenica 7 giugno alle 16 è previsto un flash mob in piazza Matteotti: una protesta pacifica accompagnata da 5 minuti di silenzio per commemorarne la scomparsa.

Iniziative simile sono state organizzate a Roma, Milano e in tutte le principali città italiane, sotto lo slogan "Black Lives Matter" (le vite nere contano). Un movimento che è stato creato nel 2013 per protestare contro gli omicidi delle persone afroamericano per mano della polizia.

Nei giorni scorsi, mentre negli States montava la protesta, alla manifestazione social hanno voluto partecipare anche diversi giocatori dell'Atalanta: il primo è stato il colombiano Luis Muriel, seguito da Hans Hateboer, Remo Freuler e Amad Traore. Un'immagine completamente nera, senza alcuna scritta e nessun simbolo, come gesto di vicinanza a George Floyd e al popolo afroamericano che ancora oggi, troppe volte, subisce discriminazioni e violenze che vanno condannati. In tutto il mondo, anche a Bergamo.