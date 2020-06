Il coraggio di Angela, Amici speciali o Notti magiche? La tv del 5 giugno

Per la prima serata in tv, venerdì 5 giugno su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la mini-serie “Il coraggio di Angela”, con Lunetta Savino. L’attrice interpreta il ruolo di una piccola imprenditrice napoletana che si oppone alla criminalità organizzata.

Un comunicato Rai spiega: “Un ragazzo napoletano di 17 anni, Salvatore, accoltella l’amico Nino, figlio del camorrista che ha fatto arrestare suo padre Ciro Marra, boss rinchiuso in carcere con l’accusa di omicidio. Salvatore, dopo la morte della madre, vive con la zia Grazia la quale, volendolo strappare ad una vita violenta, chiede alla cugina Angela di prendere con sé il ragazzo. La donna, titolare con il marito Pasquale di un negozio di vernici, non intende turbare l’equilibrio familiare mettendosi in casa Salvatore. Ma col passare del tempo per Angela il destino del nipote diventa sempre più un caso di coscienza”.

Su Canale5 alle 21.30 l’appuntamento è con “Amici speciali”, il talent condotto da Maria De Filippi.

Su Rete4 alle 21.25 ci sarà “Quarto grado – Le storie”, condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero.

La7 alle 21.15 trasmetterà “Propaganda live”, condotto da Diego Bianchi in arte Zoro.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiDue alle 21.20 c’è “Sabbia rosso sangue”; su RaiTre alle 21.20 “Notti Magiche”; su Italia 1 alle 21.25 “2 Fast 2 Furious”; su Rai4 alle 21.20 “Sex Crimes – Giochi pericolosi”; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “La Fidelite”; su La5 alle 21.10 “Emilie Richards – Amore ritrovato”; su Iris alle 21 “Original Sin”; e su Italia2 alle 21.15 “30 giorni di buio”

Su Rai5 alle 21.15 verrà proposto “Art Night – Hugo Pratt”. L’opera di Hugo Pratt e la sua vita: viaggi, avventura, curiosità, mistero, poesia, oscurità… e, naturalmente, Corto Maltese, l’eroe che gli è valso il riconoscimento come uno dei i maestri della graphic novel. A seguire, “Da Charlie Brown a Valentina”: la storia della rivista Linus.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 il telefilm “Hawthorne – Angeli in corsia”; su Mediaset Extra alle 21.15 la replica de “I Cesaroni” e su Real Time alle 21.20 “Cake Star – Pasticcerie in sfida”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.