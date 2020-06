Fiorine di Clusone, la pista di atletica è pronta a rifarsi il look

La pista di atletica dei Prati Mini, situata alle Fiorine di Clusone, è pronta a rifarsi il look: i lavori di riqualificazione hanno preso il via ad inizio giugno.

Il manto della pista, come previsto dal progetto, verrà rifatto a nuovo per consentirne l’omologazione. Verrà realizzata anche una rampa di accesso, in modo da abbattere le barriere architettoniche per consentire l’ingresso alla pista alle persone diversamente abili.

La durata prevista dei lavori è di 90 giorni.

L’opera è stata finanziata dalla Comunità Montana della Valle Seriana, proprietaria dell’impianto: il prezzo dell’intervento ammonta a 460mila euro ed è stato coperto anche grazie ad un finanziamento di 150mila euro di Regione Lombardia.