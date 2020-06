Dalla didattica a distanza agli spettacoli a distanza: l’esperimento della media di Gorlago

Venerdì 5 giugno la scuola media di Gorlago farà un esperimento: darà vita a una serata speciale passando dalla didattica a distanza agli spettacoli a distanza. Alle 20.30 si terrà una diretta streaming su YouTube cliccando qui.

Dal teatro Carisma di Gorlago saranno presentate alcune performances-video che gli studenti avevano preparato prima della pandemia per lo spettacolo di fine anno “Casa dolce casa”.

I contributi presentati dai Proff. Gianmarco Cornolti, Donatella Lecchi e Rosa Marranghello sono incentrati sul tema dell’inquinamento globale e ha visto partecipi tutte le classi e i docenti della secondaria di primo grado.

Vi sarà una rivisitazione del piccolo principe, che arriva sulla terra dopo 80 anni e scopre l’impatto dell’azione distruttiva dell’uomo sulla natura. Interviste a personaggi di spicco della realtà gorlaghese, spot di sensibilizzazione in lingua e sorpresa finale, un coro virtuale a distanza, su musica inedita del prof. Mutti, testo scritto a più mani dai ragazzi stessi e diretti dalla prof.ssa di musica Loredana Lorusso.

Insomma, ci siamo attrezzati per concludere quest’anno scolastico indimenticabile in allegria e in uno spirito di condivisione, seppur virtuale. Sarà un’occasione per salutare i ragazzi e ringraziare famiglie e docenti del grande sforzo professionale e umano dimostrato. Saranno anche presenti tra gli altri, il Dirigente prof. Marco Remigi e il Sindaco di Gorlago Maria Elena Grena.