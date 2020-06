Dal dentista in sicurezza: i protocolli per il Covid-19

Da qualche settimana i dentisti hanno ripreso la propria attività mettendo in atto tutti gli accorgimenti per evitare i rischi di contagio da Covid-19. I Centri Implantologici Tramonte sono molto attenti alla tutela della salute dei pazienti e del personale: per salvaguardare la sicurezza di tutti applicano rigidissimi protocolli che riguardano ogni fase del trattamento dei pazienti, dall’accoglienza alla sanificazione degli ambienti dopo l’uscita del paziente.

Per illustrare le misure le misure che verranno seguite nei centri fino a quando l’attuale emergenza legata al Covid-19 sarà superata, Tramonte ha realizzato dei video dimostrativi. Si possono conoscere le sue procedure di accoglienza visitando la sezione dedicata nel nostro canale YouTube: