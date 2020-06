Comunicazione esterna, al via corso su come riattivare il contatto con i clienti

Sono aperte le iscrizioni al corso “La comunicazione esterna: come riattivare il contatto con i tuoi clienti per velocizzare la ripresa commerciale della tua azienda”, che si rivolge a tutte le imprese che necessitano di una formazione ad hoc per affrontare la Fase 2 di quest’emergenza.

Con suggerimenti e strumenti molto pratici da utilizzare subito, la finalità del corso è quella di far acquisire le nozioni fondamentali per riattivare il contatto con i clienti al fine di velocizzare la ripresa commerciale della propria azienda.

Esattamente come prima di quest’emergenza, la comunicazione è l’unico strumento che permette di vendere i propri prodotti e fidelizzare i clienti.

Gli argomenti che verranno trattati all’interno del corso sono:

– Focus sulla situazione attuale e sugli effetti collaterali di una comunicazione non gestita direttamente

– Aiutiamo i nostri clienti a superare le barriere e a non avere paura di tornare da noi

– Cosa comunicare per promuovere i nostri prodotti e servizi

– Quali strumenti di comunicazione utilizzare e come:

> Online: Social Media (Facebook, Instagram, Linkedin…) – Hashtag, Post e facili video tutorial – Sito Aziendale – Messaggistica: Newsletter e Whatsapp

> Offline: Segnaletica orizzontale per le distanze di sicurezza – Locandine informative – Packaging (laddove disponibile)

FORMAZIONE ON LINE: Ogni partecipante dovrà avere a disposizione un PC o Tablet connesso alla rete con audio e video funzionanti.

Il corso a pagamento si svolgerà nelle seguenti date:

– Mercoledì 10 giugno 2020 dalle 14.30 alle 17.30

– Mercoledì 17 giugno 2020 dalle 14.30 alle 17.30

– Mercoledì 24 giugno 2020 dalle 14.30 alle 17.30

– Martedì 30 giugno 2020 dalle 14.30 alle 17.30

CLICCA QUI PER ISCRIVERTI

Per ulteriori informazioni:

Ufficio Formazione – tel. 035.274.325/310; e-mail: formazione@artigianibg.com

Per visualizzare tutto l’elenco dei nostri corsi? CLICCA QUI