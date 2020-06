Cocktail, nuovi orari, piatti rivisitati e tanto verde: ecco il Fuori Rustikal

Si chiamerà Fuori Rustikal e sarà una sorta di versione estiva del Rustikal che avevamo conosciuto prima del lockdown, dove la buona cucina bruta la faceva da padrona.

Sarà aperto dal mercoledì al sabato dalle 16 alle 24 e la domenica dalle 11 alle 17 e sfrutterà l’enorme parco verde che circonda il locale: “Sarà un progetto tutto nuovo, per l’estate – spiega lo chef e patron del Rustikal Federico Colombini -. Ho pensato molto durante la quarantena e alla fine ho capito che volevo proporre un’isola verde e felice in cui i clienti potevano venire a mangiare bene e rilassarsi”.

L'esterno del Rustikal a Sorisole

“L’ho chiamato Fuori Rustikal – continua Colombini – perché voglio che sia fuori dal tempo e fuori dallo spazio: un’isola verde a due passi da Bergamo. Mi piace chiamarlo ristorante diffuso. Di fatto sarà uno spazio polifunzionale nel quale la gente potrà venire dalle 16 fino a mezzanotte: si potrà prendere la merenda nel pomeriggio così come l’aperitivo, si potrà fare la cena e anche il dopocena”.

Tra le nuove proposte più interessanti ci sono i piatti storici che diventano delle tapas, calde e fredde: “Al centro ci sarà sempre il prodotto – spiega ancora lo chef -. Fondamentalmente la cucina non cambia: i piatti più significativi ci sono tutti, alcuni rivisitati. Ci sarà un solo primo che cambierà ogni settimana, che sarà un omaggio all’Italia. I secondi, invece, saranno tutti alla griglia, con cotture ancestrali”.

“Il vecchio Rustikal? Non andrà in soffitta, ma tornerà in inverno” conclude Colombini.

Porchetta pil-pil

Zucchina

Lingua