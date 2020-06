Cisano, con la bici sbanda e cade in un fosso: morto un uomo

Un anziano di 76 anni ha perso la vita nella mattinata di venerdì 5 giugno in via Milano, a Cisano Bergamasco. Ancora non è chiaro se a ucciderlo sia stata la caduta dalla bici che stava guidando oppure un malore.

L’uomo, Giorgio Maggioni residente a Merate, stava percorrendo la strada provinciale intorno alle 10.30 quando è stato visto sbandare e poi cadere nel piccolo fosso che costeggia la carreggiata, profondo poco più di mezzo metro.

Alcuni passanti hanno visto la scena e subito allertato i soccorsi, che poco dopo hanno raggiunto il luogo dell’incidente con un’ambulanza del 118 e l’elisoccorso. Per il 76enne, però, non c’è stato niente da fare: l’uomo è deceduto sul posto.

I carabinieri di Cisano sono ora al lavoro per stabilire le cause della morte.