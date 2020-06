Boltiere: al via il primo lotto di circonvallazione

L’amministrazione comunale di Boltiere ha provveduto la scorsa settimana a definire la destinazione d’uso degli stanziamenti del contributo di Regione Lombardia di 350mila euro. I fondi, da destinare ad opere pubbliche, verranno concessi a progetti che partiranno entro la data del 31 ottobre 2020. Per questo motivo è stato necessario per la squadra di Palazzini agire da subito sui progetti strategici e sulle opere necessarie a migliorare Boltiere.

Verranno spesi 30mila euro per la sistemazione di alcune strade del paese. Verrà finalmente riasfaltata via Caffi. La riqualificazione di questa via partirà dal piazzale antistante la scuola, dove ogniqualvolta piove, si ferma una notevole quantità d’acqua, per arrivare sino alla palestra comunale Azzurri d’Italia dove verrà completato ed ampliato l’attuale parcheggio aggiungendo sedici nuovi posti auto.

L’opera più importante sarà quella della realizzazione completa del primo lotto della Circonvallazione Ovest di Boltiere. Per la realizzazione di questo primo tratto sono stati previsti 155mila euro con i quali si potrà arrivare sino alla zona di via Cesare Battisti. In cantiere è stato poi inserito anche il secondo lotto, questo invece permetterà di veder completato quasi un terzo dell’intera opera.

Altra opera stradale che verrà effettuata grazie ai fondi regionali sarà l’installazione di un “semaforo intelligente” all’intersezione tra Via Montegrappa, Via Battisti e Via Cellini.

Non solo infrastrutture stradali ma anche opere di manutenzione sono state previste. Grazie allo stanziamento di 50mila euro verrà sistemata la terrazza del Centro Diurno Integrato, permettendo così finalmente la sua fruizione agli ospiti della struttura.

Infine, verrà installata una nuova caldaia alla scuola primaria e verranno effettuati lavori di sistemazione al Cimitero Comunale.

