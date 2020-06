Giornata all’insegna del grigio più grigio quella di giovedì. Gabriele Galastro ci porta a vedere se il weekend sarà un po’ meglio a Bergamo con il bollettino del Centro Meteo Lombardo.

ANALISI GENERALE

Dopo la perturbazione di giovedì, venerdì ci sarà un deciso miglioramento del tempo con ampie schiarite su tutti i settori. Da domenica pomeriggio/sera e per lunedì sarà possibile un nuovo peggioramento specie sui rilievi e sulla medio-alta pianura.

Venerdì 5 giugno 2020

Tempo Previsto: In mattinata ampie schiarite su tutti i settori da ovest verso est. Tra il pomeriggio e la sera sui rilievi cielo poco nuvoloso o nubi sparse con locali rovesci sulle Prealpi centro-orientali, in pianura cielo sereno o poco nuvoloso.

Temperature: Minime comprese tra 12 e 15°C (con valori maggiori nelle aree densamente urbanizzate), massime comprese tra 24 e 27 °C.

Venerdì 5 giugno 2020

Tempo Previsto: Per l’intera giornata su tutta la regione cielo poco nuvoloso o con nubi sparse. Tra il pomeriggio e la sera sui rilievi Prealpini formazione di rovesci o temporali in possibile estensione alle Pedemontane e alte pianure.

Temperature: Minime comprese tra 15 e 17°C (con valori maggiori nelle aree densamente urbanizzate), massime comprese tra 25 e 28 °C.

Sabato 6 giugno 2020

Tempo Previsto: Per l’intera giornata su tutta la regione cielo nuvoloso o con nubi sparse. In mattinata sui rilievi piogge sparse e rovesci in possibile estensione alla pianura (specie occidentale) tra il pomeriggio e la sera.

Temperature: Minime comprese tra 13 e 16°C (con valori maggiori nelle aree densamente urbanizzate), massime comprese tra 20 e 25°C.