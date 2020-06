Prima della prima, su Rai5 in scena “L’Ange de Nisida” di Donizetti

Ancora luci accese su “L’ange de Nisida”, l’opera di Gaetano Donizetti che si credeva perduta e messa in scena in prima mondiale con la regia di Francesco Micheli nel Cantiere del Teatro Donizetti di Bergamo lo scorso novembre, sulla quale sarà incentrata la puntata speciale della trasmissione “Prima della Prima” di giovedì 4 giugno su Rai 5 (canale 23) alle 21.15.

Le riprese sono state effettuate dalla troupe di Rai Cultura (regia di Roberto Giannarelli) durante le prove dello spettacolo. Protagonisti della puntata, oltre alla musica di Donizetti, saranno il direttore d’orchestra Jean-Luc Tingaud, il direttore artistico del Donizetti Opera Francesco Micheli e tutto il cast vocale: il baritono Florian Sempey nel ruolo di Don Fernand d’Aragon, Federico Benetti come Le Moine, il tenore Konu Kim come Leone de Casaldi, il soprano russo Lidia Fridman nei panni di Sylvia de Linarès. Attenzione puntata anche sul restauro del Teatro Donizetti con il direttore generale della Fondazione Massimo Boffelli.

La messa in onda di questo documentario segue di poche settimane il riconoscimento che la giuria della XXXIX edizione del Premio “Abbiati” ha dato all’Ange de Nisida assegnando il Premio Speciale alla produzione del festival Donizetti Opera.

La partitura di questo spettacolo, che si credeva perduta dopo il mancato debutto nel 1839, è stata recuperata e ricostruita da Candida Mantica, giovane ricercatrice calabrese con un dottorato alla Southhampton University, che ha lavorato per otto anni sui fogli manoscritti alla Bibliothèque Nationale de France di Parigi, riuscendo a identificare circa 470 pagine manoscritte di Donizetti, grazie anche alla copia di una bozza del libretto conservata a Bergamo.

L’allestimento della “doppia rinascita”– con le scene di Angelo Sala proiettate sul pavimento del Cantiere del Teatro Donizetti che diventava poi uno specchio, i colorati costumi di carta di Margherita Baldoni e le luci di Alessandro Andreoli – prevedeva lo svolgimento dello spettacolo nello spazio della platea, l’orchestra in buca ma rivolta verso i palchi e il pubblico disposto nei palchi e su una tribuna costruita per l’occasione in palcoscenico.

L’ANGE DE NISIDA

Opera in quattro atti di Alphonse Royer e Gustave Vaëz

Musica di Gaetano Donizetti

Prima esecuzione: Londra, Covent Garden, 18 luglio 2018

Edizione a cura di Candida Mantica © OperaRara / Peters, Lipsia; rappresentante per l’Italia Casa Musicale Sonzogno di Piero Ostali, Milano

Direttore Jean-Luc Tingaud

Regia Francesco Micheli

Scene Angelo Sala

Costumi Margherita Baldoni

Lighting design Alessandro Andreoli

Assistenti alla regia Davide Gasparro e Erika Natati

Assistenti ai costumi Silvia Pasta e Valentina Volpi

Orchestra Donizetti Opera

Coro Donizetti Opera

Maestro del Coro Fabio Tartari

Don Fernand d’Aragon Florian Sempey

Don Gaspar Roberto Lorenzi

Leone de Casaldi Konu Kim

La comtesse Sylvia de Linarès Lidia Fridman

Le Moine Federico Benetti

Nuovo allestimento e produzione della Fondazione Teatro Donizetti di Bergamo