La dottoressa Lucia Antonioli nominata direttore del DIPS di Ats Bergamo

A seguito delle dimissioni del dottor Pietro Imbrogno per problemi di salute, l’Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo ha nominato la dottoressa Lucia Antonioli alla guida del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria (DIPS).

La dottoressa Antonioli, specializzata in Igiene e Medicina Preventiva indirizzo Sanità Pubblica, ha all’attivo master e corsi di formazione e perfezionamento; lavora in Ats Bergamo dal 1992 e dal 2000 al DIPS.

“La direzione strategica dell’Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo – si legge nella nota diramata da Ats – augura alla dottoressa Antonioli, che in questi mesi è stata in prima linea nell’emergenza coronavirus, un proficuo lavoro come capo dipartimento DIPS”.