Il consigliere regionale Niccolò Carretta entra in Azione, il partito di Calenda

Il Consigliere regionale di opposizione Niccolò Carretta, dopo aver collaborato in più occasioni negli ultimi mesi con il partito di Carlo Calenda e Matteo Richetti in Consiglio Regionale della Lombardia, ha scelto di aderire ufficialmente al progetto di Azione. Per Carretta si tratta di “un’opportunità di crescita e un gesto molto oltre il simbolico per riconoscere e condividere anche formalmente i valori del centrosinistra, le proposte e le battaglie che il partito sta portando avanti”.

“Sono molto felice – dichiara Carretta – di avere l’opportunità di mettere a disposizione di questo progetto liberal-democratico, credibile e serio la mia persona e il mio lavoro in Consiglio regionale. Sono sicuro che oltre alle battaglie sulla sanità, sull’economia e sui giovani che Azione porta avanti sin dalla sua nascita, e che condivido, avrò l’occasione di implementare il percorso regionale con sguardo che volge soprattutto alla revisione del sistema sanitario, alla sostenibilità ambientale e al miglioramento dei servizi di trasporto – tre temi, tra i tanti in Lombardia, sui quali è necessario un deciso cambio di passo.

“Auspico che – prosegue il Consigliere bergamasco –, con questo mio passaggio, possa aprirsi in provincia uno spazio aperto di dialogo e dibattito politico che rappresenti una seria alternativa alla deriva populista che l’area a cui faccio riferimento sta prendendo, e che mi preoccupa”.

“L’adesione ad Azione di Niccolò Carretta è una splendida notizia per il nostro movimento”, lo dichiarano in una nota congiunta Carlo Calenda e Matteo Richetti. “Niccolò è un amministratore appassionato e preparato, frutto del civismo migliore della Lombardia. Azione nasce per aggregare e valorizzare proprio esperienze come quella di Niccolò e di tutti coloro che fanno politica per servizio, e senza perdere rapporto con il territorio e il bisogno delle persone. In questi mesi abbiamo lavorato insieme migliorando i provvedimenti della Regione Lombardia sul fronte dell’emergenza sanitaria ed economica. Ora lo faremo dentro lo stesso partito e con il coinvolgimento di tutti i gruppi territoriali di Azione”, concludono.

“L’emergenza sanitaria in corso e quella economica alle porte impongono scelte coraggiose e competenze al servizio della propria comunità e in un momento così delicato per il nostro Paese, e soprattutto per Bergamo, sento il dovere di fare un passo in più. Infine ci tengo a dire che, L’Associazione InNova Bergamo, di cui sono orgogliosamente Presidente, continuerà a lavorare come sempre, rappresentando un think tank sempre più aperto alle diversità all’interno di una cerchia di valori ben identificati e identificabili, impegnato sul fronte urbano, così come evidentemente continuerà l’esperienza amministrativa e virtuosa della Lista Civica Giorgio Gori Sindaco, a cui devo gran parte della mia formazione politica, e che è costituita da un ottimo gruppo di Assessori e Consiglieri Comunali veri cittadini per passione”.

“Ringrazio la collega Elisabetta Strada, del gruppo Lombardi Civici Europeisti, con cui ho condiviso due anni di battaglie tra i banchi dell’opposizione e con cui sono sicuro proseguiremo una virtuosa collaborazione civica; mentre a tutti coloro che sono già in Azione e che raggiungo con entusiasmo auguro buon lavoro auspicando che tanti amministratori locali scelgano presto di avvicinarsi al progetto”.

Mariasole Mascia e Giancarlo Pignone (Coordinatori Regionali Azione): “Siamo felici per l’adesione ad Azione del consigliere Carretta con il quale e’ già cominciato un lavoro intenso e proficuo sui temi regionali e non solo. La sua presenza darà voce alle tante proposte che arrivano dai territori e su cui i nostri tavoli tematici stanno già lavorando e dara’ maggiore slancio e forza alla costituzione di un polo liberale di cui l’attuale scenario politico ha bisogno per rompere il dualismo tra populisti e sovranisti”.