Fridays For Future, il ritorno: sciopero in bici per una mobilità sostenibile

Tornano a farsi sentire i Fridays For Future di Bergamo dopo le manifestazioni cittadine dei mesi scorsi, interrotte dall’emergenza Covid e dal lockdown.

In occasione della Giornata mondiale per l’ambiente di venerdì 5 giugno il movimento internazionale di protesta, nato come gruppo di alunni e studenti che decidono di non frequentare le lezioni scolastiche per partecipare a manifestazioni in cui chiedono e rivendicano azioni atte a prevenire il riscaldamento globale e il cambiamento climatico, ha organizzato in Italia e anche a Bergamo uno sciopero in bici (BikeStrike).

“A Bergamo – spiegano gli organizzatori – questa assume un significato particolare perchè va a valorizzare la campagna #bergamoriparteinbici mirata a promuovere una mobilità sostenibile, grazie anche al nuovo Bonus Mobilità offerto per la ripartenza dopo l’emergenza Sanitaria.

Ovviamente abbiamo raccomandato anche sui nostri canali social le misure sanitarie necessarie, in questo caso distanziamento di un metro e obbligo della mascherina”.