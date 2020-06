Dl Rilancio, Benigni e Sorte: “Serve 1 miliardo di investimenti per Bergamo”

“L’errore più macroscopico del decreto Rilancio è quello di prevedere, di fatto, solo spese di cassa senza un euro per gli investimenti. È comprensibile l’urgenza di far fronte alle spese di prima necessità, ma senza investimenti l’Italia, con i suoi territori più colpiti dalla pandemia, non ripartirà”. Lo dichiarano i deputati bergamaschi di Cambiamo! Stefano Benigni e Alessandro Sorte.

“Abbiamo perciò depositato un pacchetto emendativo (guarda qui) che mira ad ottenere 1 miliardo per gli investimenti nella provincia di Bergamo. Dobbiamo puntare su edilizia scolastica, infrastrutture, contrasto al dissesto idrogeologico, valorizzazione delle comunità montane e potenziamento della viabilità, anche attraverso piste ciclabili e linee tranviarie – proseguono -. Chiediamo inoltre con forza l’istituzione di una zona economica speciale per il sostegno alle imprese e ai professionisti colpiti dalle conseguenze del Covid. Aspettiamo esecutivo e maggioranza alla prova del voto per vedere se avranno il coraggio di voltare le spalle a una delle zone più colpite del Paese e ai suoi cittadini”.