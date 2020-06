Coronavirus, 3.410 tamponi in Lombardia e un solo caso a Bergamo

Un solo caso emerso nelle ultime 24 ore. È il dato riguardante la provincia di Bergamo fornito da Regione Lombardia nel quotidiano aggiornamento sull’emergenza sanitaria.

Un dato incoraggiante, anche se il numero dei tamponi effettuati è decisamente più basso rispetto a mercoledì (3.410 in tutta la regione contro gli 11.355 di ieri, quando i positivi intercettati in Bergamasca furono 77). Complessivamente, in provincia, sono 13.466 le persone positive al virus.

Durante la consueta diretta Facebook si è invece parlato di famiglia e di sostegno alle famiglie con l’assessore regionale Silvia Piani.

I dati della giornata

– i tamponi effettuati: 3.410

totale complessivo: 780.887

– attualmente positivi: 20.224 (=)

– totale complessivo dei positivi riscontrati in Lombardia

dall’inizio della pandemia a oggi: 89.526

– i nuovi casi positivi: 84 (2,5% rapporto con i tamponi

giornalieri)

– i guariti/dimessi: 55

totale complessivo: 53.101

– in terapia intensiva: 125 (-6)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 2.954(-41)

– i decessi: 29

totale complessivo: 16.201

I casi per provincia

Milano 23.207 (+31) di cui 9.838 (+16) a Milano citta’

Bergamo 13.466 (+1)

Brescia 14.881 (+20)

Como 3.894 (+4)

Cremona 6.471 (+1)

Lecco 2.761 (+5)

Lodi 3.485 (+2)

Mantova 3.369 (+2)

Monza e Brianza 5.559 (+3)

Pavia 5.371 (+6)

Sondrio 1.471 (+2)

Varese 3.643 (+6)

e 1.948 in fase di verifica