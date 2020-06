Periodo di temporali serali. Solo serali? Risponde Gabriele Galastro del Centro Meteo Lombardo con il bollettino per le prossime ore e i prossimi giorni.

ANALISI GENERALE

Giovedì avremo un peggioramento del tempo a causa di una saccatura proveniente dal nord Europa che tenderà a sfiorare la nostra Penisola, formando un minimo depressionario sul Mar Ligure in traslazione verso nord-est. Già da venerdì miglioramento con ampie schiarite su tutta la Lombardia, anche se tra il pomeriggio e la sera non sarà da escludersi qualche nuovo rovescio su rilievi Prealpini centro-orientali.

Giovedì 4 giugno 2020

Tempo Previsto: Per l’intera giornata su tutta la regione cielo nuvoloso o con nubi sparse. In mattinata sui rilievi Alpini centro-occidentali, Prealpi, Pedemontane e alte pianure centro-occidentali piogge deboli/moderate o rovesci alternati da qualche pausa asciutta, nelle restanti zone (alte pianure orientali e medio-bassa pianura) fenomeni più sporadici alternati da lunghe pause asciutte. Tra il pomeriggio e la sera estensione delle piogge e dei rovesci in forma più irregolare nelle restanti zone in traslazione da ovest verso est.

Temperature: Minime comprese tra 14 e 17°C (con valori maggiori nelle aree densamente urbanizzate), massime comprese tra 16 e 21°C.

Venerdì 5 giugno 2020

Tempo Previsto: In mattinata sui rilievi e sull’alta pianura cielo sereno o poco nuvoloso, sulla medio-bassa pianura cielo poco nuvoloso o con nubi sparse. Tra il pomeriggio e la sera su rilievi cielo variabilmente nuvoloso con possibili rovesci sulle Prealpi centro-orientali, in pianura soleggiato con transito di innocue velature.

Temperature: Minime comprese tra 13 e 17°C (con valori maggiori nelle aree densamente urbanizzate), massime comprese tra 23 e 27°C.

Sabato 6 giugno 2020

Tempo Previsto: Per l’intera giornata su tutta la regione cielo poco nuvoloso o con nubi sparse. Tra il pomeriggio e la sera sui rilievi Prealpini formazione di rovesci o temporali in possibile estensione alle Pedemontane e alte pianure.

Temperature: Minime comprese tra 13 e 16°C (con valori maggiori nelle aree densamente urbanizzate), massime comprese tra 22 e 25°C.