Che Dio ci aiuti, New Amsterdam 2 o Donizetti? La tv del 4 giugno

Per la prima serata in tv, giovedì 4 giugno su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Che Dio ci aiuti”, con Elena Sofia Ricci. Verranno proposti due episodi dal titolo “Omnia in bonum” e “Come nelle favole”. Nel primo, suor Angela e Suor Costanza aspettano l’arrivo di una nuova novizia. Nel frattempo Nico bacia una sconosciuta poco prima di rivedere Asia che gli rivela una notizia sconvolgente. Torna Azzurra e annuncia di voler trasformare il convento in un hotel, ma dietro questa leggerezza però c’è la volontà di cancellare un dolore troppo grande da sopportare.

Nel secondo, Valentina è in coma e Azzurra comincia ad indagare nella vita dell’amica, non credendo all’ipotesi del tentativo di suicidio. Ma cosa succede quando Azzurra trova il colpevole? E se mettesse a rischio la propria vita pur di vendicarsi? Intanto Nico insegna a Ginevra a stare nel mondo reale facendole provare nuove esperienze.

Canale5 alle 21.30 prenderà il via la seconda stagione della fiction “New Amsterdam”. Verranno proposti tre episodi dal titolo “Codice Argento”, “Nascosto dietro il mio sorriso” e “14 anni 2 mesi 8 giorni”.

Nel primo, una detenuta di Rikers, eludendo la sorveglianza dell’ospedale, riesce a introdursi in sala operatoria per uccidere una compagna di carcere. Nel secondo, Max mette al bando tutti i dispositivi elettronici durante le visite ai pazienti. La decisione viene duramente contestata dal personale medico. Nel terzo, la dottoressa Castro annuncia di avere i fondi per un trial clinico che coinvolgerà 40 pazienti oncologici. Ma la realtà è ben diversa.

Rai5 alle 21.15 proporrà una puntata speciale di “Prima della prima”, dedicata alla prima esecuzione mondiale in forma scenica de “L’Ange de Nisida” di Donizetti. L’opera, che il compositore accantonò per dedicarsi alla Favorite, è andata in scena al Festival Donizetti Opera di Bergamo nell’autunno 2019, grazie alla ricostruzione della partitura realizzata dalla musicologa Candida Mantica. A Bergamo è stata diretta da Jean-Luc Tingaud, con la regia di Francesco Micheli. Protagonisti Florian Sempey, Roberto Lorenzi, Konu Kim, Lidia Fridman e Federico Benetti. Lo spettacolo si è aggiudicato il Premio speciale al XXXIX Premio della Critica Musicale “Franco Abbiati” 2020. Dopo “Prima della prima”, la serata musicale di Rai5 prosegue spostandosi nel cuore di Milano, Piazza Duomo, con la Filarmonica della Scala, il suo direttore Riccardo Chailly e il pianista russo Denis Matsuev. Il programma musicale del tradizionale appuntamento estivo, registrato nel 2018, propone il Concerto per pianoforte e orchestra n. 1 in si bemolle minore op. 23 di Pëtr Il’ič Čajkovskij, brano fra i più celebri ed eseguiti del repertorio pianistico romantico. Sul podio il Direttore principale della Filarmonica della Scala Riccardo Chailly, che nella seconda parte del programma propone un omaggio a un grande autore russo come Modest Musorgskij con i suoi “Quadri di un’esposizione” orchestrati da Maurice Ravel.

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 e La7. Su Rete4 alle 21.25 ci sarà una nuova puntata di “Dritto e rovescio”, condotto da Paolo Del Debbio e su La7 alle 21.15 “Piazzapulita”, condotto da Giovanni Floris.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiDue alle 21.20 c’è “Inferno”; su RaiTre alle 20.45 “Opera senza autore Assoluta”; su Italia1 alle 21.25 “Il cosmo sul comò”; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “True justice”; su La5 alle 21.05 “Amore con interessi”; su Iris alle 20.55 “Dante’s peak – La furia della montagna”; su Italia2 alle 21.30 “10.000 A.C”.

Da segnalare, infine, su Rai4 alle 21.20 il telefilm “Private Eyes”; su La7D alle 21.30 il telefilm “Grey’s anatomy”; su Mediaset Extra alle 21.15 la replica di “Colorado”; e su Real Time alle 21.20 “Che ne sarà? Moda, influencer, futuro”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.