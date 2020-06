Alla bergamasca Silvia Alessi il premio internazionale della fotografia di Mosca

Prestigioso riconoscimento internazionale per la fotografa bergamasca Silvia Alessi. Il libro relativo al suo ultimo progetto fotografico giapponese, “Maze of Metamorphosis. Visioni dal Giappone“, ha ottenuto la medaglia d’oro nella categoria People al Moscow International Foto Awards – MIFA. La mission del premio è individuare, premiare e dare visibilità a fotografi di talento e farli conoscere anche all’ambiente fotografico russo.

Con questo lavoro dal sapore squisitamente artistico e per certi versi sperimentale, adoperando il suo stile, Silvia Alessi ha raccontato alcuni temi irrisolti della complessa società nipponica contemporanea.

Il progetto “Metamorfosi e Follia” – frutto di quasi un anno di lavoro – è incentrato sul Giappone di oggi, le sue inquietudini e la sua imperscrutabilità. Le tematiche su cui si è concentrata sono sostanzialmente tre: “la danza butoh, che è meditazione e metamorfosi, utilizzata come mezzo espressivo per parlare di questioni sociali; le donne amputate che, anziché la via dell’auto reclusione, normale in un Paese che vive di omologazione e conformismo, hanno scelto la via dell’arte, della moda, del bello; la sessualità e le sue connessioni con l’inconscio, in un Paese dove il sesso si fa sempre di meno. Una statua gigante di un fallo che ho fatto costruire appositamente per il progetto ha fatto da sfondo a una serie di ritratti”.

Sempre ai Moscow International Foto Awards – MIFA, ha ricevuto un argento nella categoria Self Portrait per “My quarantine in Bergamo“, serie di autoritratti che ha realizzato durante i quasi tre mesi di lockdown a causa della pandemia Covid-19. Come molte persone ha dovuto interrompere la sua attività ed è rimasta chiusa in casa: dopo un primo periodo di spaesamento, la sua sensibilità l’ha portata a raccontare attraverso gli scatti fotografici lo sconforto, la paura e l’ansia vissuta in questo periodo.

Silvia Alessi, di professione hairdresser e make up artist, da anni coltiva una grande passione per la fotografia. Insieme a Roberto Tomelleri, suo compagno di viaggio e di vita, ha iniziato a viaggiare per il mondo alla ricerca di storie che vale la pena raccontare. Ha realizzato diversi progetti fotografici come “Skin”, che ha visto protagonista l’India (2017) e “Beyond the line” nel Kurdistan iracheno (2018).

