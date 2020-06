Tu si que vales, Lupin, King Kong o Le nozze di Figaro? La tv del 3 giugno

Per la prima serata in tv, mercoledì 3 giugno su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Nero a metà”. Verranno proposti due episodi dal titolo “Sorelle” e “Per amore”.

Nel primo, Carlo e Malik indagano sulla morte di una giovane donna ritrovata nuda sulla riva del Tevere. Il caso, apparentemente di facile soluzione, si trasforma presto in un vero rompicapo. Alba e Malik tengono segreta la loro relazione, mentre Cristina sembra intenzionata a vedere la casa di sua madre, quella in cui da anni incontra segretamente Carlo. In commissariato, un malore della Repola desta la preoccupazione di Cantabella. Carlo intanto scopre nuovi dettagli sul caso Bosca.

Nel secondo, Alba ritrova il cadavere di un giovane uomo in una macchina incidentata. Il modo poco ortodosso in cui Carlo gestisce questo caso lascia perplesso Malik. Nel frattempo, Cristina decide di lasciare il marito. Bianca, la fidanzata di Cantabella, si fa sempre più gelosa della Repola. La Carta pressa Malik affinché accetti di indagare su Carlo.

Su RaiTre alle 21.20 l’appuntamento è con “Chi l’ha visto?”, condotto da Federica Sciarelli.

Canale5 alle 21.20 riproporrà “Tu si que vales”, condotto da Belen Rodriguez.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiDue alle 21.20 c’è “La signora di Purity Falls”; su Rete4 alle 21.25 “Vendetta: una storia d’amore”; su Italia1 alle 21.20 “King Kong”; su Rai4 alle 21.20 “Underworld”; su La7D alle 21.30 “Ore 10: calma piatta”; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Attacco glaciale”; su La5 alle 21.05 “Juno”; su Iris alle 21 “The new world – Il nuovo mondo”; e su Italia2 alle 21.15 “Lupin e il tesoro di Anastasia”.

Spazio alla lirica su Rai5 alle 21.15 con “Le nozze di Figaro”. Sul podio è impegnato Stefano Montanari, protagonisti sul palco Andrey Zhilikhovsky, Elena Sancho Pereg, Vito Priante, Miriam Albano. La regia televisiva è curata da Barbara Napolitano.

Da segnalare, infine, su La7 alle 21.15 “Atlantide”; su Mediaset Extra alle 21.15 la replica de “Le Iene show” e su Real Time alle 21.20 il docu-reality “Prigionieri del peso”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.