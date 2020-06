Notiziario Cisl: “Rsa, no a strutture miste con malati Covid e no a rette più care”

Ecco i contenuti del nuovo notiziario FNP Cisl

Il punto di Caterina Delasa

Organizzazione degli uffici per la Fase 2 e ripartenza dell’attività sindacale: in programma mobilitazione regionale per sanità e RSA

Dipendenti pubblici: niente fuga per “Quota 100”

In crescita dello 0.9%. A Bergamo e provincia, il numero delle pensioni dei Dipendenti Pubblici, dal primo gennaio 2020, è di 25610 , 828 assegni in più rispetto allo scorso anno.

Rsa e fase 2: confronto con Regione

Le sigle dei pensionati non sono state coinvolte nel confronto sui prossimi sviluppi nelle residenze per anziani. In una lettera Spi Cgil, Fnp Cisl e Uilp Uil ribadiscono la loro posizione: no a strutture miste con malati Covid, no a rette più care per le famiglie.

Riparte l’attività di Anteas

Dopo il blocco dovuto al Coronavirus, anche ANTEAS, l’associazione per attività sociali e culturali promossa da FNP, riprende le proprie attività. I 400 volontari dei gruppi operativi stanno mettendo a punto i programmi di intervento. Intanto, anche Università per anziani sta definendo un programma di recupero dei corsi abbandonati per il lockdown. Nel pieno rispetto del DPCM e della disponibilità dei comuni, si attueranno tutte le possibilità di incontro e di approfondimento.