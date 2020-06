Dopo i temporali e la grandine del pomeriggio di martedì, vediamo cosa succederà nelle prossime ore e nei prossimi giorni a Bergamo e in provincia con il bollettino del Centro Meteo Lombardo curato da Antonio Marioni.

ANALISI GENERALE

La pressione atmosferica inizia ad indebolirsi; dopo il passaggio instabile di ieri, una saccatura dal nord Europa tende ad avvicinarsi ulteriormente al nord Italia e si concretizzerà nella giornata di giovedì.

Mercoledì 3 giugno 2020

Tempo Previsto: nella prima parte della giornata cielo poco nuvoloso ovunque con tempo buono e clima estivo gradevole. Solita tendenza diurna a formazione di nubi cumuliformi sui rilievi con possibilità, tra il pomeriggio e la sera, di rovesci o locali temporali che in serata, oltre a portare un aumento delle nubi ovunque, potrebbero interessare anche le aree di medio-alta pianura (centro-ovest soprattutto).

Temperature: massime in pianura stazionarie e comprese tra 27 e 30°C. Minime stazionarie e comprese tra 14 e 19°C con valori maggiori nei grossi centri urbani.

Giovedì 4 giugno 2020

Tempo Previsto: giornata perturbata con possibilità di piogge su tutto il territorio regionale, probabilmente più attenuate al mattino ed in intensificazione nella seconda parte della giornata.

Temperature: massime in pianura in sensibile calo e comprese tra 19 e 22°C. Minime in calo e comprese tra 14 e 16°C.

Venerdì 5 giugno 2020

Tempo Previsto: la notte residue piogge ma con aperture. Al mattino qualche nube ma con tendenza ad aperture, soprattutto su pianure. Nel corso del pomeriggio ancora nubi ad evoluzione diurna e rischio temporali che dai monti si estenderanno alle pianure (centro-est).

Temperature: massime in pianura in aumento e comprese tra 22 e 24°C. Minime in calo e comprese tra 8 e 14°C.