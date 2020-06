Gazzaniga, scritte ingiuriose contro la ex sui muri del paese: denunciato

La notte del 28 aprile, sui muri di Gazzaniga, sono apparse diverse scritte ingiuriose nei confronti di una giovane residente in paese. Non è stato difficile capire che erano riconducibili ad una delusione d’amore, visto che l’autore accusava ripetutamente la ex compagna di tradimento.

Attraverso una rete di contatti e confidenze, gli agenti del comando di Polizia Locale Unione sul Serio sono risaliti ai protagonisti della vicenda, individuando prima la famiglia della giovane, molto scossa per quelle scritte.

Una volta ascoltata la donna si è potuta ricostruire tutta la storia: una delusione d’amore risalente ad oltre due anni prima e forse mai superata dal ragazzo, che nel tempo aveva tentato di riconquistare la ex ma senza successo.

Per lui è scattata una denuncia per danneggiamento aggravato (per aver deturpato l’arredo urbano) e per diffamazione e ingiurie (per le scritte contro la ragazza).