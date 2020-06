Forti precipitazioni attese tra mercoledì sera e giovedì mattina

Come anticipato martedì, il Centro Meteo Lombardo annuncia che per mercoledì si attende l’innesco di rovesci o temporali sparsi in fascia prealpino/pedemontana e d’alta pianura lombarda, specie Varesotto, Brianza, Lario e basse Orobie, dove qualche cella (tra le 18 e le 20) potrebbe risultare localmente intensa, con eventuale grandine di piccole dimensioni, dunque prestate attenzione al radar precipitazioni. Idem qualche rovescio sparso, a localizzazione non predicibile, è atteso entro sera nelle pianure.

Terminata la fase convettiva di cui sopra, a cui seguirà una pausa dei fenomeni, nelle ore notturne tra mercoledì e giovedì 4 giugno 2020 sussistono le condizioni per lo sviluppo di una linea di rovesci semi-stazionaria, agganciata alle alte pianure e pedemontane lombarde nord-occidentali, distesa grosso modo tra il medio-basso Varesotto, l’alta Brianza e il Lario.

Questo scenario è degno di particolare attenzione per quanto riguarda la criticità idraulica e idro-geologica, ossia la caduta di precipitazioni molto abbondanti in poco tempo su aree ristrette (possibili picchi locali fino a 100mm in 6 ore). La morfologia delle zone interessate suggerisce attenzione anche per quanto riguarda i bacini fluviali afferenti (Olona-Seveso-Lambro) nelle adiacenti medie pianure.

Nel corso del pomeriggio di giovedì 4 le precipitazioni – a carattere di pioggia o al più rovesci – andranno progressivamente estendendosi a tutta la regione, seppur con marcata prevalenza della fascia Prealpina e pedemontana (più irregolari – e con minori cumulate – nelle medio-basse pianure). In questo frangente non si attendono particolari criticità lontano dai rilievi, mentre nelle valli – più che altro fascia prealpina e Orobie centro-ovest, meno le Retiche – sarà opportuno continuare a monitorare il territorio per possibili locali dissesti idro-geologici (attese cumulate fino a 150mm nelle 24 ore).

Venerdì è possibile instabilità residua, che sarà dettagliata a seguire.