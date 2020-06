Aereo sfreccia nei cieli di Bergamo: controlli per la sicurezza in volo

Nella mattinata di mercoledì il cielo di Bergamo è solcato da un aereo che viaggia (sembra avanti e in dietro) a velocità decisamente sostenuta. Si tratta del Piaggio P180 Avanti II, di proprietà dell’Enav.

Cosa sta facendo? Controlli.

Enav infatti svolge un’attività continua di controllo nell’ambito delle attività svolte per la sicurezza e la regolarità della navigazione aerea, garantendo anche il controllo in volo delle radioassistenze di rotta ed aeroportuali, allo scopo di validare la precisione delle indicazioni emesse e la rispondenza alle normative internazionali. La continua verifica dell’accuratezza dei segnali radioelettrici permette agli operatori del trasporto aereo di volare in massima sicurezza.

L’attività è svolta tramite una flotta di aeromobili Piaggio Aero P180 Avanti II che effettuano una media di 1800 ore di volo l’anno. Questi velivoli, appositamente allestiti, consentono di eseguire controlli in volo senza necessità di apparecchiature installate a terra ottenendo risultati in tempo reale e sempre in linea con le normative internazionali.