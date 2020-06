Uomo, economia e lavoro: incontro con Luigino Bruni

Mercoledì 3 giugno dalle 21 alle 21.45 sulla pagina Facebook e sul canale Youtube delle ACLI di Bergamo è previsto il nuovo appuntamento del ciclo d’incontri “Un nuovo inizio”, il live streaming delle Acli di Bergamo per immaginare gli scenari dopo l’emergenza. Un percorso di conversazioni con un ospite di volta in volta diverso, per tentare di rispondere alle domande: “Come ci sta cambiando il virus? Come saremo cambiati dopo il virus?”.

L’ospite di questa settimana sarà Luigino Bruni per un appuntamento dal titolo «Il lavoro nobilita l’uomo. Prendersi cura dell’uomo nobilita l’economia e il lavoro».

Luigino Bruni è tra i pochi studiosi di economia capaci di parlare di valori come fratellanza e condivisione, di aprire lo sguardo inserendo i termini economici in un più ampio orizzonte che comprenda la società e l’individuo. Editorialista di Avvenire, docente di economia politica alla LUMSA, promotore e cofondatore della SEC – Scuola di Economia Civile. Nel 2019 per i nostri Circoli di R-Esistenza ha scritto il libro “Economia e Profezia”.

