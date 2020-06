Lecco, pm di 44 anni trovata morta in casa: sul posto il procuratore Chiappani

È intervenuto anche il procuratore uscente Antonio Chiappani, nelle scorse settimane nominato a Bergamo, nell’abitazione del pm Laura Siani, trovata morta a 44 anni la scorsa notte.

Il magistrato era in servizio alla Procura di Lecco dalla scorsa primavera, proprio agli ordini di Chiappani. Prima di arrivare a Lecco era stata a Palermo e prima ancora a Lodi.

In base ai primi rilievi, l’ipotesi più plausibile sembra essere quella di un gesto volontario. Sul posto anche i Carabinieri di Lecco e una Volante della Questura per fare luce sulla vicenda.

Originaria di Mandello del Lario, in provincia di Lecco, Siani era figlia del musicista Dino, scomparso nel 2017 e noto al grande pubblico, nonché sorella di Giorgio Siani, ex sindaco di Mandello.

La salma è stata trovata la scorsa notte su segnalazione di un vicino di casa. Sono ancora in corso indagini per risalire alle esatte modalità e cause dell’accaduto.