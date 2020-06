Antonio Marioni ci accompagna a scoprire il tempo che farà a Bergamo e in provincia in questo 2 giugno e nei prossimi giorni con il bollettino del Centro Meteo Lombardo

ANALISI GENERALE

La risalita dei valori di pressione sul nord Italia durerà poco; già nella giornata di martedì, nelle ore serali, la possibilità che i temporali dalle Prealpi si estendano alla pianura, aumenterà. Da mercoledì/giovedì è confermato l’abbassamento di latitudine del raggio d’azione delle perturbazioni nord europee. Insomma, sembra proprio aprirsi un periodo instabile/perturbato che durerà qualche giorno e che ci accompagnerà verso il weekend.

Martedì 2 giugno 2020

Tempo Previsto: inizialmente poco nuvoloso ovunque, ma con tendenza ad aumento delle nubi ad evoluzione diurna sui monti (soprattutto Prealpi). Nel corso del pomeriggio-sera avremo la formazione di temporali o rovesci sulle Prealpi che tenderanno in serata ad estendersi anche alle pianure e probabilmente a scendere sino all’Appennino.

Temperature: massime in pianura in lieve aumento e comprese tra 27 e 30°C. Minime in aumento e comprese tra 14 e 19°C con valori maggiori nei grossi centri urbani.

Mercoledì 3 giugno 2020

Tempo Previsto: cielo poco nuvoloso con tendenza nelle ore diurne ad aumento delle nubi ad evoluzione diurna sui monti. Nel corso del pomeriggio-sera possibili rovesci o temporali su Alpi e Prealpi con tendenza ad intensificazione dei fenomeni tra la sera e la notte su giovedì. I fenomeni potranno estendersi anche alle aree di pianura e all’Appennino.

Temperature: massime in pianura stazionarie e comprese tra 27 e 30°C. Minime stazionarie e comprese tra 14 e 19°C con valori maggiori nei grossi centri urbani.

Giovedì 4 giugno 2020

Tempo Previsto: cielo con molte nubi e possibilità di piogge su tutti i settori sia di montagna che di pianura con fenomeni più intensi nella seconda parte della giornata (al mattino, soprattutto su pianure, potrebbero esserci nubi ma con fenomeni assenti o isolati).

Temperature: massime in pianura in calo e comprese tra 21 e 24°C. Minime in calo e comprese tra 14 e 16°C con valori maggiori nei grossi centri urbani.