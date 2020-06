Gli artisti della sabbia di Albino scelti da Mattarella per il 2 giugno

Un video di Sand Art realizzato dalla Compagnia Sabbie Luminose di Albino ha aperto e chiuso il discorso del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in diretta lunedì su Rai 1.

“Il Presidente della Repubblica ha accolto la nostra proposta per la realizzazione di un video di Sand Art in vista della Festa della Repubblica 2020 – spiega Andrea De Simone, 26 anni, titolare della compagnia composta da cinque giovani ragazzi – affidandoci la creazione delle sigle di apertura e chiusura per il concerto ai giardini del Quirinale dell’1 giugno in ricordo delle vittime del Coronavirus. Un ringraziamento a tutto lo staff del Colle e della Rai che ci ha sostenuto”.