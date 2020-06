Cisano Bergamasco, scontro auto-moto: grave un uomo

Grave incidente intorno a mezzogiorno di martedì 2 giugno a Cisano Bergamasco.

In via Bisone, per cause ancora da chiarire, si sono scontrate un’auto e una moto.

Coinvolte due persone, due uomini di 45 e 59 anni. Quest’ultimo sarebbe in gravi condizioni.

Sul posto oltre a due ambulanze anche l’elisoccorso e i carabinieri.