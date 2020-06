Bergamo, festa della Repubblica sobria in piazza Vittorio Veneto

Festa della Repubblica dai toni composti quella di martedì 2 giugno 2020 in virtù dell’emergenza Covid. In piazza Vittorio Veneto erano presenti le autorità civili, militari e religiose cittadine per l’alzabandiera, la deposizione della corona e la lettura del messaggio del presidente della Repubblica Sergio Mattarella (oggi in visita a Codogno).

Una cerimonia “improntata all’assoluta sobrietà – come ha precisato la Prefettura in una nota – in occasione del 74° anniversario di fondazione della Repubblica italiana. L’appuntamento è stato – solo per le autorità religiose, civili e militari – alle 10 in piazza Vittorio Veneto”.