È stato ritrovato illeso sul monte Pegherolo un escursionista di 60 anni di Stezzano: l’uomo aveva perso l’orientamento a causa della fitta nebbia trovata in quota e la macchina dei soccorsi si è attivata nel pomeriggio di domenica 31 maggio.

L’escursionista si trovava in una zona molto impervia e in difficoltà per via delle condizioni atmosferiche, così i vigili del fuoco e 13 soccorritori della VI Delegazione Orobica del Soccorso Alpino, coadiuvati da un elicottero, si sono portati in zona.

Foto 2 di 2



Alcune squadre sono salite verso la Val Fondra, altre verso Mezzoldo, per capire su quale versante del Pegherolo si trovasse il 60enne.

Una volta individuato, lo hanno raggiunto e hanno potuto verificare le sue buone condizioni: solo un po’ affaticato, è stato recuperato grazie all’elisoccorso del 118 Areu di Brescia una volta che la nebbia si è diradata.