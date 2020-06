San Vigilio, auto nel parcheggio appena realizzato e ancora chiuso: “Idioti”

Una recinzione provvisoria rimossa abusivamente per creare un varco che permettesse alle auto di passare e parcheggiare: succede anche questo in città alta, in via Cavagnis, ai piedi del Castello di San Vigilio.

Lo spiazzo è stato sistemato recentemente ma, come ovvio che fosse data la recinzione, non era ancora pronto a svolgere la sua funzione di parcheggio.

Ma, evidentemente, qualcuno ha pensato di ricavarsi uno spazio auto esclusivo, seguito poi da altre decine.

Una scena che ha mandato su tutte le furie l’assessore ai Lavori pubblici del Comune di Bergamo Marco Brembilla: “La pavimentazione è stata realizzata giovedì – spiega – Qualche idiota ha pensato di rimuovere la recinzione di cantiere e parcheggiare. Sia chiaro che se è stato rovinato la colpa è di chi non rispetta le regole e viola i luoghi chiusi. Se rovinato i costi di rifacimento saranno a carico della collettività. Ripeto, idioti”.