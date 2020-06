Inizia giugno, il mese in cui si cercherà di tornare alla normalità, con le dovute precauzioni. Sotto quale viene, a Bergamo, lo spiega Antonio Marioni del Centro Meteo Lombardo



ANALISI GENERALE

Dopo il passaggio debolmente perturbato tra sabato e domenica, nella giornata di lunedì la pressione va lievemente aumentando sul nord Italia con tempo in miglioramento. Tempo buono in questa prima parte di settimana mentre da giovedì potremmo assistere ad nuovo guasto (da verificare).

Lunedì 1 giugno 2020

Tempo Previsto: cielo poco nuvoloso ovunque con tendenza, in giornata, ad aumento delle nubi ad evoluzione diurna sui monti dove localmente, tra il pomeriggio e la sera, potrebbe verificarsi qualche isolato rovescio o temporale. Generalmente asciutto su pianure.

Temperature: massime in aumento e comprese tra 26 e 28°C. Minime stazionarie e comprese tra 12 e 16°C.

Martedì 2 giugno 2020

Tempo Previsto: giornata ancora caratterizzata da cielo poco nuvoloso ma con tendenza nelle ore pomeridiane alla formazione di nubi ad evoluzione diurna sui monti con possibilità di locali rovesci o temporali che potrebbero in maniera locale sconfinare sulle pianure adiacenti.

Temperature: massime in aumento e comprese tra 28 e 30°C. Minime in aumento e comprese tra 14 e 18°C.

Mercoledì 3 giugno 2020

Tempo Previsto: cielo poco nuvoloso con nuvolosità cumuliforme in formazione sui monti nelle ore diurne. Possibili rovesci o temporali in intensificazione in serata su Alpi e Prealpi in estensione alle pianure adiacenti. Altrove (pianure e Appennino) ancora asciutto.

Temperature: massime stazionarie e comprese tra 28 e 30°C. Minime in lieve aumento e comprese tra 15 e 19°C.