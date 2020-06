“Hai bisogno? Noi ci siamo”, raccolta fondi delle Acli per le famiglie in difficoltà

“Hai bisogno? Noi ci siamo”. È la nuova campagna di raccolta fondi delle Alci destinata a sostenere le famiglie in difficoltà, in particolare quelle maggiormente colpite a livello economico dall’emergenza Coronavirus.

“Abbiamo deciso di attivarla in occasione della Festa della Repubblica, grazie alla collaborazione dei nostri circoli Acli e in rete con diverse realtà del territorio provinciale. Perché la tutela delle persone è un valore fondante della nostra Costituzione – si legge in una nota -. Nelle comunità che hanno aderito alla campagna provinciale, nella giornata di martedì 2 giugno verranno proposti dei menù con pizza o con un piatto da condividere in collaborazione con altre realtà locali (pizzerie, ristoranti, trattorie). L’idea di una “pizza, birra e Costituzione”, sull’onda entusiasta e positiva di quanto abbiamo promosso per la festa del Primo Maggio, è innanzitutto un modo per dare lavoro alle attività commerciali del territorio e per condividere in famiglia un momento conviviale”.

“Le ordinazioni verranno consegnate a domicilio insieme ad un volantino illustrativo che riporta i primi 12 articoli della Costituzione e un’illustrazione dall’artista Daniele Santoro. Verranno inoltre raccolte offerte libere o donazioni a sostegno delle famiglie in difficoltà che il circolo, in rete con altre realtà locali, avrà deciso di sostenere nei prossimi mesi. Queste andranno a sommarsi alle donazioni che stiamo raccogliendo a livello provinciale sul conto corrente dedicato”.

È possibile contribuire attraverso una donazione al seguente Iban:

Acli Sede provinciale di Bergamo

IT12 H 05034 11121 000000043535