Estivi, ecco il bando del Comune: 6 spazi in città, anche Piazza Vecchia

Non gli spazi estivi a cui siamo abituati in città, ma luoghi dove potersi sedere a bere e mangiare qualcosa all’aperto, necessariamente e obbligatoriamente al tavolo, con un sottofondo musicale: è online da lunedì pomeriggio il bando che il Comune di Bergamo ha istruito per l’assegnazione di sei diverse aree della città ad attività di ristorazione della città.

Spazi da assegnare “al fine di consentire – si legge nel bando – lo svolgimento di attività di somministrazione di alimenti e bevande ad esercenti che non abbiano la possibilità, nel proprio locale, di rispettare le misure di distanziamento personale e sociale previste dalle linee guida allegate al DPCM 17/05/2020.” Il tutto senza alcun versamento del canone di occupazione suolo pubblico, scontato integralmente dall’Amministrazione comunale fino al prossimo 31 ottobre.

I luoghi individuati dal Comune

– Parco della Crotta, dalla data di assegnazione fino al 4 ottobre 2020

– Piazza Vecchia, dalla data di assegnazione fino al 31 ottobre 2020

– Parco di sant’Agostino, dalla data di assegnazione fino al 4 ottobre 2020

– Area esterna parco Goisis, dalla data di assegnazione fino al 13 settembre 2020

– Parco della Trucca, dalla data di assegnazione fino al 13 settembre 2020

– Parco Brigate Alpine (via Quasimodo), dalla data di assegnazione fino al 4 ottobre 2020

Differenti gli orari di chiusura degli spazi: mentre il Parco della Crotta, piazza Vecchia e il Parco Brigate Alpini chiuderanno i battenti a mezzanotte, il parco di Sant’Agostino rimarrà aperto fino all’una e, infine, parco Goisis e parco della Trucca fino alle due.

La procedura

I soggetti interessati potranno inviare la documentazione richiesta dal bando entro e non oltre il 9 giugno 2020: tempi stretti, quindi, in primo luogo perché – essendo vietati eventi e manifestazioni per via dell’emergenza coronavirus – non è richiesta la stesura di un progetto ad hoc per l’assegnazione degli spazi; in secondo luogo per cercare di aprire gli spazi di somministrazione il prima possibile nel mese di giugno, in modo da venire incontro alle esigenze di commercianti e cittadinanza.

Qui il testo dell’avviso pubblico: https://www.comune.bergamo.it/node/211354