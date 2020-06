Coronavirus, frenano i contagi: 8 a Bergamo e 50 in Lombardia, ma meno tamponi

Sono 13.374 i positivi al coronavirus in provincia di Bergamo: 8 in più nelle ultime 24 ore. È il dato diffuso lunedì 1 giugno da Regione Lombardia nel quotidiano aggiornamento sull’emergenza sanitaria.

Un dato molto basso rispetto ai 43 di domenica, ma ad incidere è soprattutto la quantità di tamponi effettuati: 3.572 in tutta la Lombardia rispetto ai 12.427 di ieri.

A livello regionale sono solo 50 i nuovi positivi rispetto ai 210 di domenica (per un totale da inizio emergenza che arriva a 89.018). Sono 167 i ricoverati in terapia intensiva (tre meno di ieri) e 3.085 quelli negli altri reparti (-46). Sono invece stati 19 i deceduti per un totale di 16.131

I dati della giornata

– i tamponi effettuati: 3.572

totale complessivo: 757.446

– attualmente positivi: 20.861 (-135)

– totale complessivo dei positivi riscontrati in Lombardia dall’inizio della pandemia a oggi: 89.018

– i nuovi casi positivi: 50 (1,4% rapporto con i tamponi giornalieri)

– i guariti/dimessi: 166

totale complessivo: 52.026

– in terapia intensiva: 167 (-3)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 3.085 (-46)

– i decessi: 19

totale complessivo: 16.131

I casi per provincia

Milano 23.094 (+18) di cui 9.796 (+8) a Milano città

Bergamo 13.374 (+8)

Brescia 14.774 (+6)

Como 3.854 (+1)

Cremona 6.461 (+2)

Lecco 2.745 (+2)

Lodi 3.474 (=)

Mantova 3.357 (=)

Monza e Brianza 5.521 (+3)

Pavia 5.339 (+1)

Sondrio 1.464 (+1)

Varese 3.622 (+3)

e 1.939 in fase di verifica.