Career Day per maturandi: incontro digitale per avvicinare il futuro

“Cosa vuoi fare da grande?” ci siamo sentiti ripetere sin dall’asilo.

“Hai deciso quale tipo di indirizzo scegliere alle superiori?” ci hanno tartassato amici e parenti durante i tre anni di medie.

“Che progetti hai dopo il diploma?” ci ripetono tutti da qualche anno.

Siamo così concentrati a rispondere agli altri che spesso quello che vogliamo davvero non lo sappiamo neanche noi o non abbiamo ancora avuto il tempo di pensarlo.

Siamo confusi, indecisi fra quello che vogliono gli altri e quello che, invece, desidereremmo noi. È arrivata l’ora di rispondere a queste famigerate e ripetute domande, ma di farlo seguendo le nostre passioni e intraprendendo le strade che desideriamo davvero, perché ormai, il nostro futuro è ad un dito da noi.

Viviamo in un’epoca in cui se non compi studi liceali vieni quasi visto come svogliato e se non ti iscrivi all’università appari sfaccendato e quasi ignorante, dimenticando che la munizione speciale di ogni lavoro non è una tesi di laurea, ma la passione.

Fondamentale per indirizzare gli studenti delle classi quinte, è stato l’evento “Career Day” promosso dall’IS San Pellegrino, istituto professionale per i Servizi dell’Enogastronomia ed Ospitalità Alberghiera, di storica nomea in bergamasca per la preparazione di tipo turistico-alberghiera.

L’iniziativa è stata organizzata quest’anno in modalità online, unendo in piattaforma digitale i futuri lavoratori.

L’incontro, di circa due ore, è stato suddiviso in una prima parte introduttiva generale, dove sono intervenuti il Dirigente Scolastico Giovanna Leidi e Monica Gotti, Coordinatrice Percorsi IFTS presso FMDC Lavoro, ed in una seconda parte mirata al settore di provenienza e di interesse futuro degli studenti (accoglienza turistica, pasticceria, enogastronomia e sala e vendita).

Con l’evento sono stati offerti riferimenti utili per la definizione del proprio progetto professionale o formativo dopo il diploma e le opportunità lavorative che ne seguono, un orientamento post diploma per i ragazzi che non intendono intraprendere un percorso di tipo universitario.

Nell’aula digitale inerente al percorso di accoglienza turistica Cristina Pontiggia, general manager di Airport Hotel ed Evelyn Licini, ex allieva e oggi direttrice e direttore tecnico di agenzia di viaggi, hanno parlato ai ragazzi degli sbocchi professionali in ambito alberghiero e turistico.

Entrambe le relatrici, spinte dalla passione, hanno rivelato le carte vincenti per poter far strada nel settore e raggiungere importanti traguardi.

In contemporanea, il settore ristorativo ha goduto degli importanti interventi di ospiti come Cesare Rossi, vicepresidente di Confesercenti e di Fabrizio Camer, presidente di Associazione Cuochi che hanno disegnato realisticamente la situazione attuale del settore ma anche le nuove opportunità che stanno nascendo sul territorio.

Tutti i relatori intervenuti hanno sottolineato l’importanza di non abbandonare i propri sogni e, al contrario, continuare a perseguirli rafforzando le nostre competenze.

È quindi molto importante sapere che dopo il diploma è possibile concretizzare il proprio percorso di studi anche tramite percorsi IFTS. Questi durano 1000 ore, alternate fra ore di teoria ed ore di pratica in azienda e rilasciano al termine un certificato di specializzazione tecnica superiore, valido a livello nazionale.

Inoltre, va sottolineato che la partecipazione è gratuita, in quanto i percorsi sono finanziati con risorse del Fondo sociale europeo.

È ora di pensare al nostro futuro e di farlo nel modo più concreto possibile, seguendo sempre le nostre passioni.

Il mondo del lavoro aspetta noi, più determinati che mai.