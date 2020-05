Zona rossa, Belotti a Carretta: “Prenda atto di quanto ha detto il pm”

“Spiace dover replicare ancora sulla questione della zona rossa di Alzano – dichiara il deputato di Bergamo della Lega Daniele Belotti – ma l’ennesimo gioco al rimpiattino, stavolta del consigliere regionale Niccolò Carretta ci obbliga a stancare ancora i bergamaschi. Lo facciamo però per fare chiarezza una volta per tutte”.

” Ciò che sconcerta – continua Belotti – è che il Pd e liste annesse non vogliono prendere atto di quanto ha confermato anche la pm Maria Cristina Rota, ovvero che l’istituzione della zona rossa spettava al Governo. Il consigliere Carretta ora gioca alle tre tavolette e chiede se la Regione Lombardia abbia richiesto la chiusura di Alzano e Nembro al Governo. Una domanda puerile di fronte a quanto è successo”.

” Sarebbe più utile – ribadisce Belotti – che i parlamentari bergamaschi del Pd chiedessero conto del comportamento del Presidente del Consiglio e del ministro Francesco Boccia; oggi il titolare degli Affari Regionali, dopo le dichiarazioni del pm Rota, afferma che ‘anche la Regione poteva mettere la zona rossa’, ma nel pieno del questione sulla chiusura di Alzano e Nembro, il 4 marzo, dichiarava ufficialmente in Parlamento l’opposto, che ‘in uno stato d’emergenza nazionale comanda lo Stato sulle Regioni’, stoppando così ogni iniziativa autonoma della giunta Fontana”.

” Visto che è ormai accertata la responsabilità del Governo per la zona rossa – conclude Belotti – ci permettiamo un consiglio a Carretta: perchè non chiede ai suoi compagni Misiani, Martina e Carnevali se hanno davvero fatto tutto il possibile per far chiudere la bassa Val Seriana?“.