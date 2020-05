Non dirlo al mio capo, Hawaii Five-0 o Un giorno in pretura? La tv del 31 maggio

Per la prima serata in tv, domenica 31 maggio su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Non dirlo al mio capo”. Verranno proposti due episodi dal titolo “Bugie in regola” e “Punti di vista”. Nel primo, Lisa, vedova e con due figli, per ottenere un posto di lavoro presso lo studio del cinico avvocato Enrico Vinci è costretta a mentire sulla sua vita privata.

Nel secondo, con tanta difficoltà, Lisa tenta di conciliare famiglia e lavoro. Intanto, una donna si rivolge allo studio per denunciare un caso di mobbing dopo la gravidanza.

Su RaiDue alle 21.05 l’appuntamento è con il telefilm “Hawaii Five 0”. Andrà in onda l’episodio “Verso il fondo”: dopo il ritrovamento di un cadavere sulla spiaggia, la Five-0 indaga sull’equipaggio di un laboratorio sottomarino dove, teoricamente, si studiano gli effetti delle colate laviche sull’ecosistema dei fondali…

Su RaiTre alle 21.20 ci sarà l’ultima puntata dell’edizione primaverile di “Un giorno in pretura”. Un comunicato della Rai specifica: “Giuseppe Bigella si è autodenunciato per l’uccisione di Marco Erittu e trascina con sé Mario Sanna, agente penitenziario modello, un detenuto a un passo dalla libertà, Nicolino Pinna, e Pino Vandi, da lui definito boss del carcere di San Sabastiano. Ma quello di Bigella è un vero pentimento, o un terribile caso di simulazione e mitomania? Dopo due gradi di giudizio ancora alla domanda non c’è una risposta definitiva. Nella seconda parte ci si sposta ad Alessandria, rione Cristo. In un caldo pomeriggio dell’estate 2016 un ingegnere viene trovato morto nella mansarda dell’abitazione della compagna. Il corpo è appeso a un palo, una catena intorno al collo, calze a rete, unghie smaltate. Viene accusata di omicidio preterintenzionale la donna con cui ha una relazione da più di dieci anni. Che si giustifica raccontando in aula di un gioco erotico finito male”.

Canale5 alle 21.20 proporrà una nuova puntata di “Live – Non è la D’Urso”, condotto da Barbara D’Urso. Nella prima parte verrà dato ampio spazio all’emergenza Coronavirus con l’intervento di ospiti ed esperti. Nella seconda, invece, sci sarà spazio per l’intrattenimento ed è annunciata Loredana Lecciso che racconterà del suo ritrovato amore con Al Bano.

Su La7 alle 20.35 “Non è L’Arena”, condotto da Massimo Giletti.

Per chi preferisse vedere un film, su Rete4 alle 21.25 c’è “Le ali della libertà”; su Italia1 alle 21.25 “Come ti rovino le vacanze”; su Rai4 alle 21.20 “Premonitions”; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.20 “Lezioni di piano; su La5 alle 21.05 “Amore in panchina”; e su Iris alle 21 “Brivido nella notte”.

Rai5 alle 21.15 trasmetterà il documentario “I meccanismi della natura”. Gli ecosistemi acquatici. Dall’ultimo dei microorganismi del plancton al più grande dei mammiferi la catena di legami e collegamenti è lunga e articolata, ma fondamentale per consentire la vita negli oceani.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 il telefilm “Grey’s anatomy”; su Mediaset Extra alle 21.15 “Big show Pucci”: su Italia2 alle 21.15 il telefilm “Big Bang Theory”; e su Real Time alle 21.20 il docu-reality “90 giorni per innamorarsi: quarantena”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.