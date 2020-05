La Grecia riapre all’Italia: test e quarantena per chi arriva da Lombardia e altre 3 regioni

Dal 15 giugno la Grecia apre le frontiere, anche all’Italia, ma la riapertura è condizionata. I voli internazionali saranno ammessi negli aeroporti greci di Atene e Salonicco, ma se l’aereo proviene da uno degli aeroporti dell’elenco delle aree “ad alto rischio” stilato dall’Agenzia europea per la sicurezza aerea, i passeggeri saranno sottoposti a un test all’arrivo.

Per l’Italia le aree a rischio sono quattro: Lombardia, Emilia-Romagna, Piemonte e Veneto. Se negativo, il passeggero si metterà in auto-quarantena per 7 giorni; se positivo, la quarantena sarà di 14 giorni. Lo si legge sul sito dell’ambasciata greca.