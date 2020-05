Il lago d’Iseo l’aveva visto protagonista con la sua indimenticabile passerella gialla (The floating piers) nel giugno del 2016. Ora gli dice addio. Addio a un grande artista. È morto a 84 anni Christo Vladimirov Javacheff, noto come Christo.

A darne notizia la pagina Facebook Christo and Jeanne-Claude Official. A quanto si apprende l’artista è scomparso domenica 31 maggio per cause naturali nella sua casa di New York City.

Nato il 13 giugno 1935 a Gabrovo, in Bulgaria, l’artista lasciò il suo Paese natale nel 1957, prima per trasferirsi a Praga e poi a Vienna e Ginevra. Nel 1958, Christo andò a Parigi, dove incontrò Jeanne-Claude Denat de Guillebon, quella che sarebbe diventata la moglie e compagna nella creazione di opere d’arte. Jeanne-Claude morì il 18 novembre 2009. Christo ha vissuto a New York per 56 anni.