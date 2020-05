Arianna dedica la sua laurea a Bergamo: “Non arrendetevi mai”

“Non come chi vince sempre, ma come chi non si arrende mai”. È la frase che una giovane studentessa, Arianna Bonzi, ha voluto imprimere sulla sua tesi di laurea. Un traguardo raggiunto dopo tanti sforzi che ha voluto dedicare a Bergamo: “Il mio luogo del cuore”.

“Sono di Alzano Lombardo e studio in Puglia da cinque anni – ci scrive -. Non torno a Bergamo da sei mesi e ho vissuto questo periodo finale di studi con angoscia e preoccupazione per la mia famiglia e la mia terra, afflitta da così tanto dolore. Ma dietro ad ogni tempesta – prosegue – c’è sempre il Sole!”.

E così il 28 maggio, davanti a un pc a 1.090 chilometri da casa, ha conseguito la laurea in medicina veterinaria. “Ho voluto dedicare questo traguardo alla mia terra, che tanto ha sofferto ma tanto ha tenuto duro con forza e dignità – dice Arianna -. Ai bergamaschi voglio dire ‘non arrendetevi mai!'”.