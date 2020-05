Zona Rossa, Carretta: “Fontana e Gallera hanno davvero fatto il possibile?”

Niccolò Carretta, bergamasco e Consigliere regionale di opposizione, dopo le dichiarazioni del Pm Maria Cristina Rota interviene per sollevare un dubbio sull’operato del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e l’assessore al Welfare Gallera.

“Le dichiarazioni del PM di Bergamo non dicono niente di nuovo perché come per Codogno, il Governo poteva istituire la zona rossa anche per Nembro e Alzano. Il punto cruciale, però, è capire se Regione Lombardia ne abbia fatto formale richiesta e se Fontana e Gallera abbiano davvero fatto tutto il possibile come raccontavano in quei giorni perché, se così non fosse, potremmo ritenerli ugualmente responsabili. Più di un mese fa – commenta in tono polemico Carretta – ho depositato una richiesta di accesso agli atti per conoscere la verità, ma ad oggi non mi è stata ancora data risposta”.