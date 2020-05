Parcheggi blu e Ztl a Bergamo: dal 1° giugno cessano tutte le agevolazioni

Dopo la sosta sui parcheggi blu e le ZTL, ritorna alla normalità anche la sosta per i residenti a Bergamo: dal 1 giugno infatti cessano le agevolazioni che il Comune di Bergamo ha messo in campo per la sosta sugli stalli gialli durante le settimane di emergenza coronavirus.

Dal 1° giugno cessa quindi la possibilità per i residenti di parcheggiare sui posti blu, facoltà che il Comune di Bergamo aveva previsto durante il periodo di quarantena e di chiusura di tutte le attività lavorative non essenziali.

I pass di sosta e di accesso alle ZTL con scadenza prima del 31 maggio sono quindi da rinnovare: anche in questo caso il Comune di Bergamo aveva previsto una proroga d’ufficio di tutti i contrassegni per residenti, una moratoria che ha di fatto compreso tutti pass per residenti in scadenza dai primi di marzo alla fine di maggio.